Составте уравнение реакций ледующих превращений, укажите условия их протекания: CaO -CaC2 - Ca(OH)2 - CaCO3
Химия
Составте уравнение реакций ледующих превращений, укажите условия их протекания: CaO -CaC2 - Ca(OH)2 - CaCO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CaO + 3C (кокс) = CaC2 + CO CaC2 +2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 Ca(OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O
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