Составьте уравнение реакций, соответствующие следующим превращениям: 1) Fe2(SO4)3 ----gt; Fe(OH)3 ----gt; Fe2O3 ----gt; Fe(SO4)3 2) P ----gt; P2O5 ----gt; H3PO4 ----gt; Ca3(PO4)2 ----gt; H3PO4 ----gt; Ca(H2PO4)2
Химия
Составьте уравнение реакций, соответствующие следующим превращениям: 1) Fe2(SO4)3 ----gt; Fe(OH)3 ----gt; Fe2O3 ----gt; Fe(SO4)3 2) P ----gt; P2O5 ----gt; H3PO4 ----gt; Ca3(PO4)2 ----gt; H3PO4 ----gt; Ca(H2PO4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Fe2(SO4)3 + 6NaOH ==> 2Fe(OH)3 + 3Na2SO4; 2Fe(OH)3 + 3CaO ==> Fe2O3 + 3Ca(OH)2;Fe2O3 + 3H2SO4 ==> Fe2(SO4)3 + 3H2O;2) 4P+5O2 = 2P2O5 при нагревании;P2O5 + 3H2O = 2H3PO4;3Ca(OH)2 + 2H3PO4 (разб. ) = Ca3(PO4)2↓ + 6H2O;Ca3(PO4)2+ HСL =H3PO4 + CaCl2;2Н3РО4 + Са(ОН)2 = Са(Н2РО4)2+ 2Н2О.
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