Составьте уравнения обмена:а)хлоридом меди (2) и фосфатом натрия, б)сернистой кислотой и гидроксидом железа (3)

Химия
Составьте уравнения обмена:а)хлоридом меди (2) и фосфатом натрия, б)сернистой кислотой и гидроксидом железа (3)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 CuCl2 + 2 Na3PO4 = Cu3( PO4)2 (осадок) + 6 NaCl б) 3 H2SO3 + 2 Fe(OH)3 = Fe2(SO3)3 + 6 H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
{3x-y=1 {xy=10 Помогите пожалуйста!!!
Ответить
Окружающий мир
В каком году совершился поход Ермака в Сибирь? В каком году была северная война?
Ответить
Алгебра
Докажите что значение выражения 2y³+2(3-y)(y²+3y+9) не зависит от значения переменной
Ответить
Русский язык
Сделайте синтаксический разбор и составьте схему Воробьи, стаями обсыпав­шие п??идорожные ветлы, кричали так громко и возбуждённо, что ничего не...
Ответить
Математика
Найдите значение выражения -2(3,1x-1)+3(1,2x+1)-8(0,3x+3)
Ответить