Составьте уравнения обмена:а)хлоридом меди (2) и фосфатом натрия, б)сернистой кислотой и гидроксидом железа (3)
Химия
Составьте уравнения обмена:а)хлоридом меди (2) и фосфатом натрия, б)сернистой кислотой и гидроксидом железа (3)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3 CuCl2 + 2 Na3PO4 = Cu3( PO4)2 (осадок) + 6 NaCl б) 3 H2SO3 + 2 Fe(OH)3 = Fe2(SO3)3 + 6 H2O
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