Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций: а)натрия с хлором; б)натрия с соляной кислотой. Укажите окислитель и восстановитель в каждой реакции

Химия

Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций: а)натрия с хлором; б)натрия с соляной кислотой. Укажите окислитель и восстановитель в каждой реакции

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