Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций: а)натрия с хлором; б)натрия с соляной кислотой. Укажите окислитель и восстановитель в каждой реакции
Химия
Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций: а)натрия с хлором; б)натрия с соляной кислотой. Укажите окислитель и восстановитель в каждой реакции
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + Cl2 = 2NaCl Na 0 Cl2 0 NaCl +1 -1 Хлор восстановитель, натрий окислитель 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2 Na 0 HCl +1 -1 NaCl +1 -1 H2 0 водород восстановитель, натрий окислитель
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