Составьте уравнения реакций,соответствующие следующей схеме : Fe -gt;FeCl2 -gt;Fe(OH)2 -gt;FeO -gt;Fe а)Для окислительно-восстановительных реакций подберите коэффициенты по методу электронного баланса. б)Приведите полные и с...
Химия
Составьте уравнения реакций,соответствующие следующей схеме : Fe -gt;FeCl2 -gt;Fe(OH)2 -gt;FeO -gt;Fe а)Для окислительно-восстановительных реакций подберите коэффициенты по методу электронного баланса. б)Приведите полные и сокращенные ионные уравнения для реакций идущих в растворах .
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