Составте вопросы к ответам: Азияданың медалі Алматыда жасалды. Қысқы Азияда ойындарында спорттың 11түрі болды.
Қазақ тiлi
Составте вопросы к ответам: Азияданың медалі Алматыда жасалды. Қысқы Азияда ойындарында спорттың 11түрі болды.
Ответ(ы):
Гость:
1) Азияданың медалі қай жерде жасалды 2)Қай жерде спорттың 11түрі болды 3)Қысқа азияда ойындарында спорттың қанша турі бар
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