Составьте выражение для нахождения периметра треугольника МКС, если МК = а см, МС на 53 см меньше МК, а КС на 0,84 м длиннее МК. Упростите получившееся выражение
Математика
Составьте выражение для нахождения периметра треугольника МКС, если МК = а см, МС на 53 см меньше МК, а КС на 0,84 м длиннее МК. Упростите получившееся выражение
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P= a+(a-53)+(a+0,84)=a+a-53+a+0,84=3a-52,16
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