Составьте выражение для нахождения периметра треугольника МКС, если МК = а см, МС на 53 см меньше МК, а КС на 0,84 м длиннее МК. Упростите получившееся выражение

Математика

Составьте выражение для нахождения периметра треугольника МКС, если МК = а см, МС на 53 см меньше МК, а КС на 0,84 м длиннее МК. Упростите получившееся выражение

Автор: Гость