Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел пешеход .Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист.С...

Математика

Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел пешеход .Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист.Скорость пешехода 4,7 км/ч, а велосипедист-10,4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через час?

Автор: Гость