Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел пешеход .Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист.С...
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Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел пешеход .Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист.Скорость пешехода 4,7 км/ч, а велосипедист-10,4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через час?
Ответ(ы):
Гость:
(10,4-4,7)*1+8,5=5,7+8,5=14,2км расстояние между ними через один час
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