Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел пешеход .Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист.С...

Математика
Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел пешеход .Одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист.Скорость пешехода 4,7 км/ч, а велосипедист-10,4 км/ч. Какое расстояние будет между ними через час?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(10,4-4,7)*1+8,5=5,7+8,5=14,2км расстояние между ними через один час
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел ...
Ответить
Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку а)3*(6+a)=45 б)12-40:R=4 в)(30-n):2=9
Ответить
Математика
Помогите с номером 6 плиз
Ответить
Русский язык
Составьте предложение со словасачетаниями прамокнуть под дождем обмакнуть хлеб ?? молоко
Ответить
Химия
Вычислите массу и количество фосфора, который образуется при сжигании 15,5 г фосфора
Ответить