Составьте вырожения для решения задачи:в первой книге 92 страницы во второй 56 а в т??етий в 2 раза больше чем в первой и второй вместе . сколько страниц в третей книге найдите значения ворожения

Математика

Составьте вырожения для решения задачи:в первой книге 92 страницы во второй 56 а в т??етий в 2 раза больше чем в первой и второй вместе . сколько страниц в третей книге найдите значения ворожения

Автор: Гость