Составьте вырожения для решения задачи:в первой книге 92 страницы во второй 56 а в т??етий в 2 раза больше чем в первой и второй вместе . сколько страниц в третей книге найдите значения ворожения

Математика
Составьте вырожения для решения задачи:в первой книге 92 страницы во второй 56 а в т??етий в 2 раза больше чем в первой и второй вместе . сколько страниц в третей книге найдите значения ворожения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-92ст 2-56ст 3 -в 2раза больше,чем в 1 и 2 сколько страниц в третей кн -х (92+56)*2=296 ст.  в третий книге
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Простейшее задание! Опишите картину маленьким текстом. В инете нету,подруга рис??вала)
Ответить
Математика
У вали в альбоме было 10 фотогрвфий .она еще поместила фотографий на 3 следущие станицы,по 2 фотографии на каждую. сколько фотографий теперь стало ...
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему "В походе" Очень срочно, урок через 10 минут (((((((
Ответить
Окружающий мир
Помогите разгадать красворд пожалуйсто
Ответить
Русский язык
Чего достойна Катерина осуждения или сострадания пьеса гроза
Ответить