Составьте вырожения для решения задачи:в первой книге 92 страницы во второй 56 а в т??етий в 2 раза больше чем в первой и второй вместе . сколько страниц в третей книге найдите значения ворожения
Математика
Составьте вырожения для решения задачи:в первой книге 92 страницы во второй 56 а в т??етий в 2 раза больше чем в первой и второй вместе . сколько страниц в третей книге найдите значения ворожения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-92ст 2-56ст 3 -в 2раза больше,чем в 1 и 2 сколько страниц в третей кн -х (92+56)*2=296 ст. в третий книге
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