Составьте задачи по условию и решите их:Из города А в город В …(выехали, вышли, выл??тели)……(объект 1) и …(объект 2). Скорость одного … км/ч ,а другого ….км/ч. Сколько времени в пути был … (объект 2),если он прибыл в пункт В н...

Математика

Составьте задачи по условию и решите их:Из города А в город В …(выехали, вышли, выл??тели)……(объект 1) и …(объект 2). Скорость одного … км/ч ,а другого ….км/ч. Сколько времени в пути был … (объект 2),если он прибыл в пункт В на 0,5 часа раньше, чем (объект1)

Автор: Гость