Составьте задачи по условию и решите их:Из города А в город В …(выехали, вышли, выл??тели)……(объект 1) и …(объект 2). Скорость одного … км/ч ,а другого ….км/ч. Сколько времени в пути был … (объект 2),если он прибыл в пункт В н...
Математика
Составьте задачи по условию и решите их:Из города А в город В …(выехали, вышли, выл??тели)……(объект 1) и …(объект 2). Скорость одного … км/ч ,а другого ….км/ч. Сколько времени в пути был … (объект 2),если он прибыл в пункт В на 0,5 часа раньше, чем (объект1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из города А в город В одновременно выехал мотоциклист и велосипидист. Скорость первого 80 км/ч,а второго 15 км/ч.Через сколько они встретятся,если длина пути 180 км.
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