Составти пожалуйста текст по плану про Пушкина А. С. План 1. Пушкин и няня 2. Твор??ество Пушкина 3. Пушкин и наша жизнь

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Большего всего Пушкин всё время проводил с няней. Он любил слушать рассказы и стихи,которые рассказывала ему его няня. С детства у него уже началась писательская дейтельность Пушкин написал своё первое стихотворение в 6-лет. Он написал множество стихов и сказок,котрые известны каждому русскому ребёнку. Также он написал поэму "Руслан и Людмила",роман в стихах "Евгений Онегин" и множество другого Пушкин и до сих пор известен в России и других странах Евразии. Мы будем всегда помнить этого великого,русского поэта,котрые написал множество ранимых стихов. КАК МОЖНО НЕ НАПИСАТЬ ТАКОЕ ЛЁГКОЕ СОЧИНЕНИЕ?!