Составти программу, которая вычисляет сумму натуральных чисел от 42 до 55 с помощью оператора For.....,downto

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Составти программу, которая вычисляет сумму натуральных чисел от 42 до 55 с помощью оператора For.....,downto

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