Составти программу, которая вычисляет сумму натуральных чисел от 42 до 55 с помощью оператора For.....,downto
Информатика
Составти программу, которая вычисляет сумму натуральных чисел от 42 до 55 с помощью оператора For.....,downto
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sum:=0; for i:=55 downto 42 do sum:=sum+i;
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