Составть рассказ о иване крестьянском сыне!Срочно!Пожалуйста!!!!!!

Прочитав сказку, мне понравилось то, что Иванушка по своему желанию пошел на чудо-юдо вместе со старшими братьями. Они договорились, что ночью будут стоять в дозоре. В первую ночь охранять пошел старший брат и уснул под мостом, а Ивану не спалось. Взяв свой меч, он вышел, не стал будить брата. Когда чудо-юдо пришло, он начал с ним бой, у него было аж 6 голов, он срубил ему все головы, разрезал его и под мост положил. На следующее утро другой брат пошел охранять и тоже уснул, но Иван не надеялся на него и пошел сам в дозор. За полночь он услышал, что идет чудо-юдо, спрятался за мост, потом вышел и изрубил ему все его 9 голов, и лег спать. Показал он утром все головы, стало стыдно братьям, на третью ночь Иван попросил их помочь ему. На этот раз пришло 12 — головое чудовище, у которого был огненный палец, способный восстанавливать головы. Иван и с ним справился, но тяжело ему было, еле братьев разбудил, чтобы они помогли ему. Утром он пошел к логову чудовищ, а там жены убитых думали, как отомстить Ивану, он подслушал их разговор и был начеку. Когда братья ехали домой, стало жарко, они хотели испить водицы из колодца, но Иван не разрешил. Исколол он колодец, тот и испарился, это была одна из жен змеиных, такая же история приключилась и с яблонькой, и с ковром. Мне понравилась мужественность Ивана, его сила, находчивость, смелость, решительность. Он настоящий герой, которым можно гордиться и восторгаться. так?