Составьвте с данными словами такие предложения,чтоби имя прилагательное выступа??о сначало в роли определения,а затем-сказуемого
Русский язык
Составьвте с данными словами такие предложения,чтоби имя прилагательное выступа??о сначало в роли определения,а затем-сказуемого
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Красивое открытие Так как менее 20 символов нельзя я пишу эту херь, да-да, вот эту
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