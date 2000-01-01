Составь 2-3 предложения предл. сущ. глагол прил. сущ.
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Составь 2-3 предложения предл. сущ. глагол прил. сущ.
Ответ(ы):
Гость:
К женщине подошла милая девочка. В стране произошло неприятное событие. В городе выступит популярный певец.
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