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Составь 4 примера на вычитание с ответом 6
Составь 4 примера на вычитание с ответом 6
Ответ(ы):
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73 - 67 = 6 56 - 50 = 6 12 - 6 = 6 137 - 131 = 6 159 - 153 = 6
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