Составь алгоритм, цель которого вывести на экран меньшее из значений переменных К и Т. Проверь алгоритм заполни таблицу1. 11 72. 7 123. 5 5

If (k < t) { System.out.println (k); } else if (k>t ) { System. out.println (t); else if (k=t) { System.out.println ("Равны"); Это Java, а вот алгоритм ввод K ввод Т если К < Т вывод К иначе если К>Т вывод Т иначе если К=Т вывод "Они равны".