Составь фото рассказ о твоей жизни за неделю. запиши как ты оцениваешь прошедшую неделю и почему. …

Гость: Гость:

Фото, сама скинешь. Я провела прошлую неделю отлично. Не давно ходила в цирк и мне очень понравилось! Вчера помогала маме с уборкой по дому. Мне очень нравится ходить с сестрой (братом) в парк. Моя семья очень дружелюбная мы любим принимать новых друзей! По моему мнению, моя жизнь очень непредсказуема. Каждый день происходит что-то новое и интересное. Мне поскорее хочется раскрыть что же будет дальше, и продолжать жить весело и радостно!