Составь фото рассказ о твоей жизни за неделю. запиши как ты оцениваешь прошедшую неделю и почему. …
Разное
Составь фото рассказ о твоей жизни за неделю. запиши как ты оцениваешь прошедшую неделю и почему. …
Ответ(ы):
Гость:
Фото, сама скинешь. Я провела прошлую неделю отлично. Не давно ходила в цирк и мне очень понравилось! Вчера помогала маме с уборкой по дому. Мне очень нравится ходить с сестрой (братом) в парк. Моя семья очень дружелюбная мы любим принимать новых друзей! По моему мнению, моя жизнь очень непредсказуема. Каждый день происходит что-то новое и интересное. Мне поскорее хочется раскрыть что же будет дальше, и продолжать жить весело и радостно!
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