Составь и запиши 5 предложений с местоимением СТОЛЬКО, употребив его в разных падежах.Просклоняй местоимения ЭТОТ, ТАКОЙ. заранее спасибо

Я не видала за всю жизнь стольки красот, сколько было в этом городе. Ветер развеял по саду столько пыльцы, сколько было в его силах Алине пришлось объяснять задание стольким людям! Никогда у него не было стольких проблем, как сейчас. Наша учительница гордилась столькими учениками, что сложно и представить.