составь и запиши два предложения с именем прилагательным симпатичный .В первом предложении употребите прилагательные в форме женского рода ,единственного числа в творительном падеже .Во 2 предложения употреби это прилагательное...
составь и запиши два предложения с именем прилагательным симпатичный .В первом предложении употребите прилагательные в форме женского рода ,единственного числа в творительном падеже .Во 2 предложения употреби это прилагательное в форме среднего рода
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