Составь и запиши словосочетания, подобрав к данным глаголам имена существительные. Обозначь окончания, определи падеж существительных. Объясни правопи сание мягкого знака в глаголах. беспокоиться (о ком?) ..., ..., ..., ... радоваться (чему?) ..., ..., ..., ... гордиться (кем?) ..., ..., ..., ... уважение (к кому?) ..., ..., ..., ...