Составь и запиши словосочетания, подобрав к данным глаголам имена существительные. Обозначь окончания, определи падеж существительных. Объясни правопи сание мягкого знака в глаголах. беспокоиться (о ком?) ..., ...,...
Составь и запиши словосочетания, подобрав к данным глаголам имена существительные. Обозначь окончания, определи падеж существительных. Объясни правопи сание мягкого знака в глаголах. беспокоиться (о ком?) ..., ..., ..., ... радоваться (чему?) ..., ..., ..., ... гордиться (кем?) ..., ..., ..., ... уважение (к кому?) ..., ..., ..., ...
Ответ(ы):
Ответил Гость:
о ребенке(предл.падеж) погоде (дательн.падеж) достижением(творит.падеж) к ветерану(дательный падеж)