Составь и запиши текст на тему "Наша школа". Используй опорные слова. Светлая, школа, просторные, коридоры, спортивный, зал, рядом ,высокие, березы, растут, утром, учеников, у чительница, встречает.

В нашей школе просторные коридоры. Сама школа очень светлая. В школе самый большой спортивный зал ни где не найдёшь больше. За воротами школы рядом растут высокие берёзы .Каждое утро учительница встречает учеников . Наша школа лучше всех!