Составь из частей текст. какой должна быть последовательность событий в тексте. ? Приближалась ночь.Угас последний луч солнца .Стая опустилась на землю для ночевки. 2.Настали осенние дни .Пришла грустная пора прощать...

Составь из частей текст. какой должна быть последовательность событий в тексте. ? Приближалась ночь.Угас последний луч солнца .Стая опустилась на землю для ночевки. 2.Настали осенние дни .Пришла грустная пора прощаться с Родиной. Перелётные птицы потянулись в теплые края. 3.Вожак затрубил сбор.Гуси услышали его клич и затихли . Вожак медленно расправил крылья и поднялся в воздух. Косяк взлетел за вожаком. 4.Сильнейший гусь летел впереди. Он разрезал воздух крыльями.Следом двигались старые гуси . Молодёж находилось в конце стаи.