Составь из частей текст. какой должна быть последовательность событий в тексте. ? Приближалась ночь.Угас последний луч солнца .Стая опустилась на землю для ночевки. 2.Настали осенние дни .Пришла грустная пора прощать...
Составь из частей текст. какой должна быть последовательность событий в тексте. ? Приближалась ночь.Угас последний луч солнца .Стая опустилась на землю для ночевки. 2.Настали осенние дни .Пришла грустная пора прощаться с Родиной. Перелётные птицы потянулись в теплые края. 3.Вожак затрубил сбор.Гуси услышали его клич и затихли . Вожак медленно расправил крылья и поднялся в воздух. Косяк взлетел за вожаком. 4.Сильнейший гусь летел впереди. Он разрезал воздух крыльями.Следом двигались старые гуси . Молодёж находилось в конце стаи.
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Ответил Гость:
Настали осенние дни.Угас последний луч солнца.Перелетные птицы потянулись в теплые края.Пришла грустная пора прощаться с Родиной.Вожак затрубил сбор.Гуси услышали его клич и затихли.Вожак медленно расправил крылья и поднялся в воздух.Косяк взлетел за вожаком.Сильнейший гусь летел впереди.Он разрезал воздух крыльями.Следом двигались старые гуси.Молодёжь находилось в конце стаи.Приближалась ночь.Стая опустилась на землю.