Составь из данных слов два словосочетания и два предложения теплый, ласкает, деревьев, верхушки, ветер по тропинке хлопотливые, бегает, в лесу, муравьи.

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Составь из данных слов два словосочетания и два предложения теплый, ласкает, деревьев, верхушки, ветер по тропинке хлопотливые, бегает, в лесу, муравьи.

Автор: Гость