Составь из данных словосочетаний предложение по схеме:1)занес под березу 2)занес семечко 3)маленькое семесчко 4)теплый ветер 5) вессений ветер линнии не могу зато ряд прил.+пр ил.+сказуемое+сущ.+доп.+прил.+ПУНКТТИР от...
Составь из данных словосочетаний предложение по схеме:1)занес под березу 2)занес семечко 3)маленькое семесчко 4)теплый ветер 5) вессений ветер линнии не могу зато ряд прил.+пр ил.+сказуемое+сущ.+доп.+прил.+ПУНКТТИР ответ? пж
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Лес Ветер занёс в рощу еловое семечко,и оно упало под березой.Елочка стала расти,а берёза защищала её от солнца и морозов.Теперь ель обогнала берёзу и стоит рядом с ней вершина к вершине.Я сижу под елкой на середине поляны и слушаю шелест листьев березы.Это шелест будит спящих под деревьями зайцев.Вот заяц вышел из густых ёлок и остановился.Вдруг зашелестела листва, и заяц прыгнул в сторону. Сложные предложения: 1.Ветер занёс в рощу еловое семечко,и оно упало под березой. 2.Елочка стала расти,а берёза защищала её от солнца и морозов. 3.Вдруг зашелестела листва, и заяц прыгнул в сторону. Схемы: 1.[— =], и [— =] 2.[— =], а [— =]