составь из слов предложения.1.представление учёные начинают звери.2.умные поют прыгают танцуют кувыркаются под музыку из собаки букв картонных слова с кладывают.3.обезьянки по на ходят верхом и канату большом пуделе е...

составь из слов предложения.1.представление учёные начинают звери.2.умные поют прыгают танцуют кувыркаются под музыку из собаки букв картонных слова с кладывают.3.обезьянки по на ходят верхом и канату большом пуделе ездит.4.огромные сквозь львы горящие скачют обручи.5.тюлень из неуклюжий пистолета стреляют.6.слон бочку ходят крутящейся по переворачивают страницы хоботом и большой книги садяся за стол обедать.7.представление и оканчиваются зрители расходятся