составь из слов предложения.1.представление учёные начинают звери.2.умные поют прыгают танцуют кувыркаются под музыку из собаки букв картонных слова с кладывают.3.обезьянки по на ходят верхом и канату большом пуделе е...
составь из слов предложения.1.представление учёные начинают звери.2.умные поют прыгают танцуют кувыркаются под музыку из собаки букв картонных слова с кладывают.3.обезьянки по на ходят верхом и канату большом пуделе ездит.4.огромные сквозь львы горящие скачют обручи.5.тюлень из неуклюжий пистолета стреляют.6.слон бочку ходят крутящейся по переворачивают страницы хоботом и большой книги садяся за стол обедать.7.представление и оканчиваются зрители расходятся
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1.Ученые звери начинают представление. 2.Умные собаки поют, прыгают, кувыркаются, танцуют под музыку и складывают из картонных букв слова. 3.Обезьяны ходят по канату и ездят верхом на пуделе. 4.Львы скачут сквозь горящие и большие обручи. 5.Неуклюжий тюлень стреляет из пистолета. 6.Слон переворачивает хоботом страницы большой книги.. (Дальше не знаю что придумать) 7.Представление оканчивается, и зрители расходятся.