Составь из слова (булавка)новое слово которое обозначает графический знак,земляную насыпь, спортивное объединение(футбольное,хокейнное т.д),продукт жизнедеятельности вулкана.Э ТО ВСЕ СОСТАВИТЬ СО СЛОВОМ БУЛАВКА

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Составь из слова (булавка)новое слово которое обозначает графический знак,земляную насыпь, спортивное объединение(футбольное,хокейнное т.д),продукт жизнедеятельности вулкана.Э ТО ВСЕ СОСТАВИТЬ СО СЛОВОМ БУЛАВКА

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