Составь из слова (булавка)новое слово которое обозначает графический знак,земляную насыпь, спортивное объединение(футбольное,хокейнное т.д),продукт жизнедеятельности вулкана.Э ТО ВСЕ СОСТАВИТЬ СО СЛОВОМ БУЛАВКА

Разное
Составь из слова (булавка)новое слово которое обозначает графический знак,земляную насыпь, спортивное объединение(футбольное,хокейнное т.д),продукт жизнедеятельности вулкана.Э ТО ВСЕ СОСТАВИТЬ СО СЛОВОМ БУЛАВКА
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Гость:
Графический знак - БУКВА Земляная насыпь - ВАЛ Спортивное объединение - КЛУБ Продукт жизнедеятельности вулкана - ЛАВА
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