Составь из слова (булавка)новое слово которое обозначает графический знак,земляную насыпь, спортивное объединение(футбольное,хокейнное т.д),продукт жизнедеятельности вулкана.Э ТО ВСЕ СОСТАВИТЬ СО СЛОВОМ БУЛАВКА
Разное
Составь из слова (булавка)новое слово которое обозначает графический знак,земляную насыпь, спортивное объединение(футбольное,хокейнное т.д),продукт жизнедеятельности вулкана.Э ТО ВСЕ СОСТАВИТЬ СО СЛОВОМ БУЛАВКА
Ответ(ы):
Гость:
Графический знак - БУКВА Земляная насыпь - ВАЛ Спортивное объединение - КЛУБ Продукт жизнедеятельности вулкана - ЛАВА
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Вопросы к главам 1-4 романа А.С.Пушкина «Дубровский» 1. Как проходила жизнь Кирилы Петровича Троекурова? 2. Что послужило причиной ссоры Троекурова...
Разное
В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3. Хотя бы 1...
Разное
Напишите краткий рассказ о жизни и деятельности шведского ученого - систематика растений Карла Линнея.
Разное