Составь из слово ‹‹Виноградного›› новое слово ,которое обозначает: слово отличающееся на вопрос ‹‹когда››Плиз

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Составь из слово ‹‹Виноградного›› новое слово ,которое обозначает: слово отличающееся на вопрос ‹‹когда››Плиз
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