Составь краткую запись следующей задачи заполнив данную таблицу в тетради в 2 спортивных секциях занимаются 80 учащихся в 1 секции занимается в 3 раза меньше учащихся чем во в торой Сколько учащихся занимается в каждо...
Составь краткую запись следующей задачи заполнив данную таблицу в тетради в 2 спортивных секциях занимаются 80 учащихся в 1 секции занимается в 3 раза меньше учащихся чем во в торой Сколько учащихся занимается в каждой секции
Ответ(ы):
Ответил Гость:
X - первая секция 3x - вторая секция x+3x=80 4x=80 x=20 20 и 60 соответственно