Составь небольшое сообщение на тему Чему учат сказки.

Сказки народов мира рассказывают о разных мирах - о людях и животных, о выдуманных существах, живущих в лесах, воде. Считается, что сказки написаны только для детей, но это не так. В сказочных историях можно узнать о том, каких людей можно встретить на жизненном пути - хитрецов, жадных богачей, злодеев и как бороться с ними добрым, умным людям. Даже самые простые русские народные сказки - о колобке, о репке - учат народной мудрости, помогают не попасть в глупую ситуацию и действовать сообща с друзьями. Сказки - это жизненные истории, рассказанные нашими предками для нас, чтобы мы учились жить.