Составь план и расскажи о рукописных книгах. как ты озаглавишь свой рассказ

Составь план и расскажи о рукописных книгах. как ты озаглавишь свой рассказ

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Ты тупая потомушто я так сказал
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