Составь план ответа на вопрос: " Какое значение для организма имеет кровь?".

Составь план ответа на вопрос: " Какое значение для организма имеет кровь?".

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Без крови мы бы не жили и было трудно жить как и без сердца
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