Составь план по тексту, обозначая смысловые части текста и в необходимых случаях микротемы каждой из них. Мама моя была чернобровая, осанистая, высокая женщина. Лицо её, красивое и правильное, кое-где было тронуто ос...

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Составь план по тексту, обозначая смысловые части текста и в необходимых случаях микротемы каждой из них. Мама моя была чернобровая, осанистая, высокая женщина. Лицо её, красивое и правильное, кое-где было тронуто оспой, потому что родилась она в крестьянской семье, где натуральная оспа была обычной болезнью. Я никогда не слыхал, чтобы кто-нибудь называл мою маму прачкой, и очень удивился бы, если б услышал. Между тем в ту зиму она, не разгибая спины, стирала чужое бельё, и деньги, получаемые ею за стирку, были, кажется, её единст- венным заработком. Стирала она только по ночам, тайно от всех, и целыми днями стояла у гладильной доски с утюгом. Я даже и представить себе не могу нашу комнату без этой гла- дильной доски. Комната была небольшая, но очень нарядная, в ней было много занавесок, цветов, полотенец, расшитых узорами, и всё это сверкало чистотой, так как чистоту моя мама любила до страсти и отдавала ей всю свою украинскую душу. Три некрашеные ветхие ступени, ведущие к нашей двери, она каждую субботу мыла мочалкой с мылом, а однажды при луне я видел из окна, как моет она во дворе гладкие широ- кие плиты, которыми была выложена площадка перед на- шим крыльцом. А самовар! А подсвечники! А медная ступка! Мама чистила их даже тогда, когда они были совсем ещё чистые. Она, кажется, перестала бы себя уважать, если бы од- нажды у неё под диваном оказалась пыль или за шкафом — паутина. Ночью, когда она мыла наш погреб или белила кухню ко- роткой мочальной кистью, она сама для себя, в такт работе, на- певала грудным, низким голосом. Но мама умолкала на полу- слове, едва замечала, что её слушает хоть один человек. 13 Была она очень смешлива и, когда мы читали ей Гоголя, хо- хотала так, что было странно смотреть. Но я никогда не видел, чтобы она смеялась на людях или хоть раз улыбнулась, проходя мимо соседей по двору. Вообще с людьми она была очень суро- ва, ни к кому не ходила ни на именины, ни на свадьбы, ни в гости. И всякий раз, когда оставалась одна, на лице у неё за- стывало выражение глубокой печали.

Автор: Гость