Составь по данному чертежу задачу и реши её60 км/ч/____/____/__420________/____/____/80 км/ч ______/_____________?___________________/_______

из 2 городов навстречу друг друг поехали 2 ведосипидиста скорость 1 велосипидиста 60км/ч,а скорость 2 велосипидистами 80км/ч.через 2 часа между ними было 420 км.какое расстояние между двумя городами 1)60+80=140(км)-скорость сближения. 2)60*2=120(км)-проехал 1 велосипидист. 3)80*2=160(км)-проехал 2 велосипидист. 4)120+160=280(км) проехали оба велосипидиста.5)420+280=700(км) Ответ:расстояние между городами 700км.