Составь по задачам уравнения.1)Какое число надо уменьшить на 28 чтобы получить число равное сумме чисел 58 и 37 ? 2)Какое число надо увеличить в 8 р аз чтобы получить число равное произведению чисел 80 и 12 ? 3)К...
Составь по задачам уравнения.1)Какое число надо уменьшить на 28 чтобы получить число равное сумме чисел 58 и 37 ? 2)Какое число надо увеличить в 8 р аз чтобы получить число равное произведению чисел 80 и 12 ? 3)Какое число надо уменьшить в 28 раз чтобы получить число равное разности чисел 300 и 203 ?
Ответ(ы):
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Х-28= 53+37 Х*8=80:12 Х:28=300-203