Составь по задачам уравнения.1)Какое число надо уменьшить на 28 чтобы получить число равное сумме чисел 58 и 37 ? 2)Какое число надо увеличить в 8 р аз чтобы получить число равное произведению чисел 80 и 12 ? 3)К...

Составь по задачам уравнения.1)Какое число надо уменьшить на 28 чтобы получить число равное сумме чисел 58 и 37 ? 2)Какое число надо увеличить в 8 р аз чтобы получить число равное произведению чисел 80 и 12 ? 3)Какое число надо уменьшить в 28 раз чтобы получить число равное разности чисел 300 и 203 ?