Составь пословицы и запиши их раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и запятые . Звал волк козу на обед... ...а поподает метко. Ласточ..ка ден.. начинает... ...а мы сли. В книге ищи не буквы... ...да коза (н...

Составь пословицы и запиши их раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы и запятые . Звал волк козу на обед... ...а поподает метко. Ласточ..ка ден.. начинает... ...а мы сли. В книге ищи не буквы... ...да коза (не) идёт. Снайпер б..ёт редко... ...а соловей конч..ет. ПРОШУ!!!!!!!!!!!!!!!!!

Звал волк козу на обед, да коза не идёт. Ласточка день начинает, а соловей кончает. В книге ищи не буквы, а мысли. Снайпер бьёт редко, да попадает метко. Если затруднаитесь в слове попадает почему пишется а, то к слове попадает провер. сл. попасть. Удачи