Составь предложение( 3-4 слова), чтобы каждое слово начиналось с одной и той же буквы

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Составь предложение( 3-4 слова), чтобы каждое слово начиналось с одной и той же буквы
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Денис довел Дину до дома. Кира купила калину. Витя выиграл видеопроигрыватель.
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