Составь предложения 3-х типов. 1).Сообщи бабушке,что ты приедешь в гости. 2).Спроси,приедет ли твой друг в гости. 3).Попроси подругу зайти к тебе после уроков.

Бабушка, я так рад, что приеду к тебе в гости.(повествовательное) Маша, ты приедешь сегодня ко мне в гости? (вопросительное) Ирина, зайди ко мне после уроков домой.(побудительное.