Составь предложения с данными существительеными , упоребив их в р.п д.п пр.п помощь передача бассейн

Самостоятельный человек привык сам решать свои проблемы и не ждет (чего?) помощи (Р.п.) от посторонних людей. Только в исключительных ситуациях он может прибегнуть ( к чему?) к помощи близких людей, например друзей или родственников. Но не станет распространяться ( о чём?) о данной помощи (П.п.) . Сегодня в телепрограмме нет (чего?) передачи "Разрушители мифов". Но в выходные полдня посвящены (чему? ) этой передаче ( Д.п.). О передаче (П.п.) можно сказать , что она познавательная и популярная. Я привык заниматься плаваньем ( в чём? ) в бассейне (П.п.) каждый день. Поэтому отсутствие поблизости не то что (чего?) бассейна (Р.п.), но и речки, стала причиной моего отказа ехать в пригородный лагерь. Поддержать спортивную форму можно в любом водоеме, можно плавать везде , не только ( по чему? ) по бассейну. (П.п.) ...