Составь расписание уроков в войсковой школе до начала 21 века

если подойдёт расписание в войсковой школе начала 19 века в 6 часов утра-подъем.потом утренняя молитва, перед завтраком — прогулка на 15 минут в одних куртках. Затем завтрак, С 7 до 8 часов — приготовительные занятия к урокам. В 8 часов начинались занятия- до 12 часов. Каждая лекция длилась 1,5 часа; во время большой перемены служители приносили большие корзины с бутербродами с черным хлебом. С 12 часов до 1 часу - фронтовое учение. С 1–2 часов — свободное время, в течение которого пажи приводили себя в порядок — мылись, постригались, примеряли новую форму и т. п. В 2 часа дня — обед, После обеда - прогулка или урок фехтования до 3 часов. С 3 до 6 — вечерние лекции. В 6 часов — вечерний чай, затем — приготовление Уроков, гимнастика. В 8 часов — ужин и 9.30 — отбой.