Составь расписание уроков войсковой школе начало 19-го века! Помогите пожалуйста

6.00-подъем 6.10-построение:. 6.10-6.25-утренний туалет 6.25-построение на зарядку. 6.30-7.10.-зарядка. 7.10-7.15-переодевание и душ. 7.15-7.45-завтрак. 7.45-8.00-подготовка к занятиям. 8.00-построение перед занятиями. 8.05-14.30-занятий. 14.35-15.10.-обед. 15.10-16.00-свободное время. 16.00-19.00-самостоятельная подготовка. 19.00-20.00-спортивные занятия. 20.00-21.50-свободное время. 21.50-22.00-вечерний туалет. 22.05-построение и отбой.