Составь с другом диалог на тему что для меня значит сказки а с пушкина запиши его

Гость: Гость:

Друг что для тебя значит сказки А.С.Пушкина? у этого поэта очень поучительные сказки.В них мы можем узнать много нового.Пушкин писал очень легко сказки потому,что он много читал.Если бы не было этого поэта и его произведений,то русский язык был бы беднее