Составь с другом диалог на тему что для меня значит сказки а с пушкина запиши его
Разное
Составь с другом диалог на тему что для меня значит сказки а с пушкина запиши его
Ответ(ы):
Гость:
Друг что для тебя значит сказки А.С.Пушкина? у этого поэта очень поучительные сказки.В них мы можем узнать много нового.Пушкин писал очень легко сказки потому,что он много читал.Если бы не было этого поэта и его произведений,то русский язык был бы беднее
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