Составь схемы предложени 1) Она и ткет, и прядет, и прибирает, и за все отвечает. 2) Лиса схватила его в когти и понесла за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. 3) Фиолетовые и белые цветки душистой фиалки ...

Разное
Составь схемы предложени 1) Она и ткет, и прядет, и прибирает, и за все отвечает. 2) Лиса схватила его в когти и понесла за темные леса, за быстрые реки, за высокие горы. 3) Фиолетовые и белые цветки душистой фиалки встречаются в лесах, парках и скверах. 4) Даренка и в избе прибирала, и похлебку варила.
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