составь свои схемы со словами труд доход деньги собственность зарплата Опиши подходящие к ним ситуации.ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗ

(1Вариант)Если тебе нужны деньги, то их можно получить несколькими путями: 1-продавая свой труд (если можешь что-то делать руками) -это называется зарплата; 2-деньги также можно получить сдавая собственность в аренду. Все полученные таким образом деньги будут называться доход и подлежат обложению подоходным налогом