Составь таблицу Отличия двух ветвей христианской церкви 6 класс Всеобщая история

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Составь таблицу Отличия двух ветвей христианской церкви 6 класс Всеобщая история
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 отличие в главах церквей ( в ЗЕ -- папа римский , в Византии -- патриарх ) 2 отличие расположение ( ЗЕ и ВЕ) 3 отличие церковь не стремилась подчинять себе монархов (это в византии ) , а в ЗЕ церковь стремилась подченить себе монархов 4 православие было принято многими народами , особенно слвянскими ( это в византии ) , а в ЗЕ церковь стремилась к распространению власти на новые земли 5 языки в византийской церкви это--греческий грузинский и церковнославянский ( в прочем язык в византии принимался по национальности человека ) , а в ЗЕ был только латинский язык .
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