Составь таблицу Отличия двух ветвей христианской церкви 6 класс Всеобщая история
Разное
Составь таблицу Отличия двух ветвей христианской церкви 6 класс Всеобщая история
Ответ(ы):
Гость:
1 отличие в главах церквей ( в ЗЕ -- папа римский , в Византии -- патриарх ) 2 отличие расположение ( ЗЕ и ВЕ) 3 отличие церковь не стремилась подчинять себе монархов (это в византии ) , а в ЗЕ церковь стремилась подченить себе монархов 4 православие было принято многими народами , особенно слвянскими ( это в византии ) , а в ЗЕ церковь стремилась к распространению власти на новые земли 5 языки в византийской церкви это--греческий грузинский и церковнославянский ( в прочем язык в византии принимался по национальности человека ) , а в ЗЕ был только латинский язык .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
От пристани А до пристани К -30 км.Расстояние между прстанями B и C 7 км 650 м , а между А и В вдвое больше. чему равно расстояние между пристанями...
Разное
Разное
Разное
В какой из перечисленных стран,наименьшая плотность населения: а)Казахстан б)Украина в)Монголия г)Япония