Составы текст я горжусь своей Родиной тема Любимая природа

У каждого человека есть родина. Родину, как и родителей, не выбирают, она даётся нам вместе с рождением и впитывается с детством. Для меня родина- это, прежде всего, место, где я родилась, это мои родители, родственники. Родина – это дом и двор, где я провожу счастливое детство, друзья, с кем я играю. Но «малая» родина немыслима и без родины «большой» - великой и необъятной России. Россия! Это слово звучит гордо. Каждый человек, имеющий Родину – счастливый. Счастливая и я, потому что родилась и живу в России. Это родина моих предков. Богата Россия своей природой: лесами, реками, озерами. В России много красивых сел, деревень, городов и древних, и новых. Но самое главное богатство заключается в людях, трудолюбивых, гостеприимных, мужественных, героических, творческих и отзывчивых. Я очень люблю свою Родину, хочу, чтобы она становилась все краше и лучше, чтобы россияне заботились о неё, трудились на благо Родины, на благо общества. Мне 9 лет, пока для меня труд – это учёба, а в бедующем буду трудиться для своей Родины, приносить людям радость и счастье. И пока будет Россия- буду жить и я.