Составь уравнение найди их корни а)Сумма трех слагаемых 97089.Первое слагаемое-5674 второе - 73478.Чему равно третье слагаемое? б) Уменьшаемое 500,в ычитаемое -сумма неизвестного числа и 876 разность 1090. Найди неи...

Составь уравнение найди их корни а)Сумма трех слагаемых 97089.Первое слагаемое-5674 второе - 73478.Чему равно третье слагаемое? б) Уменьшаемое 500,в ычитаемое -сумма неизвестного числа и 876 разность 1090. Найди неизвестное число в) Произведение трех чисел равно 3780.Первый множитель 12,второй 35.Чему равен третий множитель

Ответ(ы):

Ответил Гость:
а) 5674 +73478+Х=97089     Х= 97089-5674-73478     Х=17937 б) 500 - (Х + 876) = 1090     Х + 876 = 1090 - 500     Х = 590 - 876     Х = - 286     получается отрицательный ответ (верно ли указаны уменьшаемое и вычитаемое?) в) 12 х 35 х а = 3780      420 х а = 3780      а = 3780 : 420      а = 9  
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