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Составь уровнения на нахождение неизвестных компонентов вычитания с многозначными числами
Составь уровнения на нахождение неизвестных компонентов вычитания с многозначными числами
Ответ(ы):
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5271+x=8555 х=8555-5271 х=3284
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