Составь все возможные пятизначные числа из цыфр 1 2 3 4
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Составь все возможные пятизначные числа из цыфр 1 2 3 4
Ответ(ы):
Гость:
13421 34321 32124 вот
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