Составь все возможные трехзначные числа из цифр: 4,9,7.

Составь все возможные трехзначные числа из цифр: 4,9,7.

Ответ(ы):

Ответил Гость:
497; 479; 749; 794; 947; 974 ----------------------------------------------
Похожие вопросы